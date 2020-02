Seši fakti, kas tev jāzina par C vitamīnu

C vitamīns ir ļoti būtisks un tam tiešām ir nozīmīga loma mūsu imunitātes veidošanā, taču der atcerēties, ka bioķīmiskie procesi cilvēka ķermenī ir sarežģīti un savstarpēji ļoti saistīti, turklāt C vitamīns jutīgi reaģē uz dažādiem kārdinājumiem, ir ūdenī šķīstošais vitamīns, kas pats organismā neuzkrājas un neveidojas, tāpēc ir regulāri jāuzņem papildus, un tas jādara gudri.

1) Veselam pieaugušam cilvēkam dienā nepieciešams 100mg C vitamīna, taču ja jūtama slimības tuvošanās, šo devu var palielināt pat līdz 1000 mg - “trieciendevu” svarīgi uzņemt vairākas dienas pēc kārtas. Akūtu saslimšanu gadījumos C vitamīns darbojas kā antioksidants, palielina organisma enerģijas līmeni un piedalās virsnieru hormona sintēzē, kas savukārt organismā strādā kā dabīgs pretiekaisuma un pretalerģiju līdzeklis.

2) Lai C vitamīns veiksmīgi uzsūktos, tam nepieciešams cinks, tāpēc C vitamīnu saturošus produktus vislabāk lietot kopā ar citiem ēdieniem. Arī C vitamīna preparātus, ja tādus izlemjat lietot, labāk uzņemt maltītes laikā. Tas nodrošinās gan labāku vitamīna uzsūkšanos, gan mazāk kairinās kuņģi.