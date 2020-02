Gavēņa laiks ir klāt! Vai atteikšanās no vīna glāzes, tehnoloģiju detokss arī skaitās?

Ieteikumos par veselīgu un noderīgu gavēņa laiku dalās sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore un BENU Aptiekas farmaceite Zanda Ozoliņa.

Kāpēc gavēt un kā tam sagatavoties?

Uztura speciāliste uzsver – pirms sākt gavēt, vispirms sev ir godīgi jāatbild uz jautājumiem: ko man nozīmē gavēnis? Vai es to saprotu un pieņemu, jo esmu kristietis? Vai man apkārt teju visi gavē un es negribu būt atšķirīgs, tāpēc vismaz pieklājības pēc šogad atteikšos no bulciņām un gaļas? Vai gavēnis man ir nepieciešams tāpēc, ka esmu noguris no ikdienas, man traucē kādi mani ieradumi (piemēram, vīna glāze katru vakaru, saldumi, neveselīgs ēdiens, ilgstošs interneta patēriņš u. tml.)? Tad, kad esi nolēmis, ka ir kaut kas, ko vēlies gavēņa laikā mainīt, un esi to skaidri noformulējis (kristiešiem šajā ziņā ir vienkāršāk), pieraksti un atceries – “Es to gribu pats un daru pats priekš sevis”.

Ja gavēnis ir atteikšanās no kaut kā vai jaunu ieradumu ieviešana – noformulē to sev skaidri un dari!

Latviešiem jau izsenis gadalaiki ir noteikuši ēšanas ritmu – Ziemas saulgriežos kārtīgi ēdām un tālāk ēdienkarti noteica apstākļi. Šis sanāca tukšais laiks dabā – ir sagatavotie krājumi, bet nekas vēl neaug... Savukārt mūsdienās situācija ir citādākā – viss ir pieejams. Tādēļ L.Sondore uzskata, ka mūsdienu cilvēkam gavēnis ir nepieciešams vēl vairāk nekā līdz šim. Mēs esam tehnoloģiju varā, nesaprotam sevi, savas attiecības, esam stresoru ietekmē, esam citiem, bet ne sev, esam raduši visu savu dzīvi dalīt ar citiem.

Gavēnis var palīdzēt mums vismaz nedaudz sakārtot sevi, pamainīt kaut ko mūsu steidzīgajā ikdienā.

No kā atteikties?

Visbiežāk gavēņa laikā cilvēki atsakās no kaut kā, kas pašiem visvairāk traucē. No pārtikas produktiem visbiežāk tā ir gaļa, zivis, saldumi, cukurs, alkohols, ātrās uzkodas. Taču kādam tā var būt arī atteikšanās no smēķēšanas, pārāk ilga ekrānlaika un citiem neveselīgiem ieradumiem.

Būtiski, ka gavēnis ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu savus ieradumus mainīt, un varam to izmantot savā labā. Ja jūti, ka vēlies mainīt ēšanas paradumus, būt veselīgāks – vienojies pats ar sevi, pieraksti idejas, plānus un ķeries pie to īstenošanas. Turklāt rakstīt būtu ieteicams katru dienu – vismaz nelielu atskaiti par to, kā dienā ir gājis, kas izdevās, kādas bija sajūtas un varbūt – kur sanāca „norauties”, nespējot atturēties no kāda aizliegtā našķa vai nesavaldot negatīvas emocijas.

Reizēm var sanākt pierakstīt “Es vienkārši šodien netiku galā ar sevi... to atzīstu un nešaustu sevi par to. Rīt ir jauna diena, un tā būs labāka!” – no tā nav jābaidās un jākautrējas.

Kam gavēt nav ieteicams?