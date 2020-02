Virtuves lielais palīgs: kā izgudroja trauku mašīnu?

Kohrēnas uzlabotā trauku mašīna sastāvēja no atsevišķiem metāla režģa nodalījumiem krūzēm, šķīvjiem un apakštasītēm. Trauku mašīnas korpuss bija veidots no vara kastes, bet tās iekšpusē darbojās riņķis, kuru grieza ūdens spiediens, un izšļāca karstu ziepjūdeni. To savukārt speciāls motors pumpēja no boilera kastes apakšpusē. Jāteic, ka sievietei tajos laikos bija jo sevišķi grūti gūt atzinību - vairums vīriešu, tehniķu un zinātnieku noraidīja Kohrēnas izgudrojumu. Sieviete tikai 1886. gadā saņēma pirmo patentu - pēc ilgiem mēģinājumiem pierādīt sava izgudrojuma lietderību; Kohrēnai palīgā nāca mehāniķis Džordžs Buters, kas palīdzēja uzlabot pirmās trauku mašīnas dizainu un tehniskos risinājumus.