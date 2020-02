"Wizz Air" pārtrauks lidojumus uz četriem galamērķiem no Rīgas

Rado skaidroja, ka ir nolemts no šī gada 1.jūnija mainīt galamērķu tīklu no Rīgas lidostas. Lidsabiedrība plānojusi pārvietot vienu lidmašīnu no Rīgas lidostas, tā pārdalot vietu skaitu uz citiem maršrutiem. "Wizz Air" par 18% samazinās pašreizējo vietu skaitu Latvijas galvaspilsētā, bet lidsabiedrība no Rīgas turpinās lidojumus deviņos no 13 pašreizējiem maršrutiem, ieskaitot populāros Londonas, Dortmundes un Eindhovenas reisus, pauda Rado, konkrēti neatklājot, kuros maršrutos lidojumi tiks pārtraukti.