Pimenovs: Saistībā ar imigrantu pieplūdumu ES jāpalīdz Grieķijai arī ar robežas apsardzību

Viņš norādīja, ka nezina visas pašreizējās situācijas detaļas, tomēr ES esot mācījusies no bēgļu un imigrantu krīzes 2015.gadā un ir izstrādātas pieejas, kā šādā situācijā jārīkojas. Deputātam ir skaidrs, ka ES un Latvijai ir jāizrāda solidaritāte šajā jautājumā, līdzīgi kā mēs to vēlētos, ja pašiem nāktos sastapties ar bēgļu plūsmu no austrumiem. Politiķis pieļāva, ka Latvija varētu sniegt palīdzību, arī nosūtot kādus robežsargus uz reģionu - reizē tas ir atbildīgo iestāžu vērtēšanas jautājums.