Daži, kuri lidoja kopā ar Igaunijā reģistrēto "Covid-19" slimnieku, nemaz neatsaucas

Apzināšanas problēma esot saistīta ar to, ka dažos gadījumos cilvēki, reģistrējoties lidojumam, norāda tikai vārdu un uzvārdu, bet nenorāda citu informāciju. Tāpat arī atsevišķos gadījumos personas neatbild uz norādīto telefona numuru vai arī šāds numurs nemaz nepastāv.

"Līdz ar to atsevišķos gadījumos ir problēmas sazināties ar kontaktpersonām," klāstīja Perevoščikovs, norādot, ka vēl ir palikušas atsevišķas personas no lidojuma, kuras jāapzina.

SPKC pārstāvis arī skaidroja, ka no visām personām, kuras tagad atrodas karantīnas režīmā, dažām parādījās simptomi, bet nevienā no šiem gadījumiem neapstiprinājās saslimšana ar "Covid-19". "Vienam otram bija simptomi, bet viņiem tika apstiprinātas citas diagnozes," sacīja Perevoščikovs. "Šādos gadījumos arī tiek noteiktas stingrākas karantīnas prasības, jo lidojums bija pietiekami ilgstošs, kas nozīmē, ka pastāv iespēja inficēties," norādīja SPKC eksperts. "Viņiem tik un tā, neraugoties uz to, ka pirmā analīze varbūt uzrāda citu slimību, jāievēro karantīnas režīms," uzsvēra Perevoščikovs.