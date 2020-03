KP atļāvusi "Bite Latvija" iegādāties telekomunikāciju uzņēmumu "Baltcom"

Konkurences padome atļāva "Bites" un MTG grupas sabiedrību Latvijā apvienošanos, nosakot, ka kompānijai ir jānodrošina, ka ne apvienotā uzņēmuma, ne ar to saistīto uzņēmumu pārstāvji nepiedalās "Baltcom" pārvaldes institūcijās un neiesaistās "Baltcom" stratēģisku, taktisku un operacionālu lēmumu pieņemšanā.

Savukārt "Baltcom" pagājušajā gadā strādāja ar 17,099 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi saruka par 48,6% un bija 1,914 miljoni eiro. "Baltcom" reģistrēta 1991.gada maijā, un tās pamatkapitāls ir 33,011 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Luksemburgā reģistrētais uzņēmums "Rpax One S.A.". Līdz šim "Bite" kontrolēja 28,5% no "Rpax One S.A." kapitāla, bet vairākuma akcionāri bija kompānijas "Ardian" un "Resource Partners".