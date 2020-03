"Covid-19" sasniedz Latviju: pirmā saslimusī - sieviete no Rīgas

Latvijā apstiprināta pirmā saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" - to apstiprina Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Speciālisti norāda, ka pirmā saslimusī persona ir sieviete no Rīgas, kura nesen atgriezusies no Itālijas.