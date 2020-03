Vaidere maldina. Covid-19 nav tikai gripas paveids

tā eiroparlamentāriete Inese Vaidere teica Rīga TV24 6.februāra raidījumā Preses klubs. Re:Check ar Vaideres palīdzes starpniecību deputātei jautāja, kuri mediķi Covid-19 sauc par gripas paveidu. Deputāte uz to neatbildēja, taču apliecināja, ka nenoliedz Covid-19 bīstamību, “it īpaši noteiktām cilvēku grupām, līdzīgi kā tas ir gripas vīrusam”. Vaidere pauda, ka aicina ievērot piesardzības pasākumus, bet tiem esot jābūt samērīgiem.

Nav gripa, tāpēc pret to jāvēršas citādi

Tiesa, pastāv līdzības – abi ir elpceļu vīrusi, abi tiek pārnesti gaisa pilienu veidā, piemēram, šķaudot vai izelpojot, abiem ir līdzīgi simptomi. Covid-19 tāpat kā gripai raksturīgs drudzis, sauss klepus, nogurums, arī apgrūtināta elpošana, sūrstošs kakls, galvassāpes. Kā norāda ECDC, jaunais vīruss ir tikpat vai pat vēl lipīgāks nekā gripa, taču būtiska atšķirība – pret to nav zāļu un vakcīnu. ECDC arī uzsver lielo atšķirību mirstības rādītājos – gripa Eiropas Savienības valstīs nogalina 0,1% saslimušo, savukārt no visiem konstatētajiem Covid-19 slimniekiem letālas beigas bijušas 2-3%. PVO aprēķinājusi, ka līdz šim rādītājs ir vēl augstāks – 3,4%. Tiesa, vairāki pētnieki pieļāvuši, ka ar laiku, kad būs iespējas precīzāk noteikt to cilvēku skaitu, kas pārslimo bez izteiktiem simptomiem, reālais mirstības rādītājs varētu izrādīties stipri zemāks.