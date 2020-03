Kā es gāju uz Anonīmo Alkoholiķu sanāksmēm

“Tikai, lūdzu, anonīmi,” piebilst vēl viens vīrietis. “Bija mums gadījums - viens cilvēks nopublicēja bildi no Anonīmo Alkoholiķu pasākuma. Piebilda, ka esot labi pavadījis laiku. Šo bildi redzēja viņa darba devējs un par to viņu atlaida no darba.” Viņš iedzer tēju no termosa un čaukstina konfektes papīriņu.