Pie Latvijas-Lietuvas robežas Grenctālē liela rinda neveidojas

Pirmdien ap plkst.16 Grenctālē pie Latvijas-Lietuvas robežas rindā gaidīja 10-20 kravas automašīnas. Robežas šķērsošana no Latvijas puses tika organizēta divās joslās, un transportlīdzekļu plūsma bija diezgan raita.

Kā novēroja aģentūra LETA, vairāki lietuviski runājoši cilvēki līdz robežai tika atvesti ar privātiem transportlīdzekļiem un izlaisti no tiem. Pēc tam viņi robežu šķērsoja kājām, nesdami līdzi dažādas mantas, tai skaitā iepirkumu maisus.

Savukārt no pirmdienas jaunā koronavīrusa dēļ Lietuvā ir ieviesta karantīna. Līdz ar to Lietuvas pilsoņiem arī aizliegts izbraukt no valsts, izņemot ārvalstīs strādājošajiem, kā arī aizliegts iebraukt lielākajai daļai ārzemnieku. Tāpat Lietuvā slēgta lielākā daļa veikalu, izņemot pārtikas veikalus un aptiekas.