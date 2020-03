Atmiņūdens tirgotājs maldina par koronavīrusu

Tas, ka kāds vīruss varētu sākotnēji izplatīties dzīvnieku vidū un ar laiku pārvarēt sugas robežas, nav nekas jauns un nesaprotams. No mērkaķiem un pērtiķiem, piemēram, izplatījies HIV vīruss , visdrīzāk, kādam ēdot to gaļu. Arī divas citas koronavīrusu grupas slimības sākotnēji izplatījās dzīvnieku vidū – SARS un MERS .

Ir tiesa, ka Covid-19 izcelsme nav skaidri zināma. Taču zinātniekiem, kas šobrīd vīrusa izcelsmi pēta, ir skaidrs gana daudz, lai noteiktu, ka tas radies dzīvā dabā. To, vēršoties pret sazvērestības teorijām, 27 pētnieku grupa prestižajā medicīnas žurnālā The Lancet publicētā vēstulē .

Otrkārt, rakstā nekādā ziņā nav teikts, ka zinātnieki 2015.gadā vīrusu radījuši bezmērķīgi vai vēl vairāk – lai kaitētu cilvēkiem. Šādi pētījumi palīdz saprast, kas izraisa vīrusus, kā tie pārceļo no dzīvniekiem uz cilvēkiem, kāds ir to potenciāls izraisīt pandēmiju un kādu vīrusu izpēti zinātniekiem vajadzētu prioritizēt, lai to novērstu. Taču, kā redzams arī minētajā Nature rakstā, ir tiesa, ka citi virulogi kritizējuši zinātniekus par to, ka risks, ko rada šāds pētījums, ir augsts un, iespējams, neatmaksājas.