Nav taisnība – aktīvā ogle un vēsa duša neatveseļos no Covid-19

Vismaz trīsreiz dienā vēsa dušiņa, lai noskalotu toksīnus no ādas, un zarnu trakta detoksikācija ar 10 tabletēm ogles uz nakti galvassāpju noņemšanai. Arī kvarca lampa un homeopātija – to visu jaunā koronavīrusa ārstēšanā iesaka Facebook lietotāja Kristīne Liepiņa. Daļa šo metožu ir zinātniski nekādi nepamatotas, daļa – tautas medicīna, kurai ir mūsdienīgākas alternatīvas. Liepiņas ierakstu pāris dienās tālāk bija padevuši jau 9,5 tūkstoši cilvēku.

Daudzu tālāk padotajā Facebook ierakstā viņa dalās ar padomiem vīrusa terapijai. Lai gan Covid-19 netiek saukts vārdā, no ieraksta un viņas rakstītā komentāros noprotams, ka runa ir tieši par to. Liepiņa uz Re:Check jautājumiem neatbildēja, bet komentāros raksta, ka informācijas avoti ir vārdā nenosauktu “krievu ārstu padomi”.

Toksīni un dažādi līdzekļi to izvadīšanai ir populārs pseidozinātnisks mīts, ko vairo alternatīvās medicīnas piekritēji un dažādu uztura bagātinātāju pārdevēji. Medicīnā detoksikācija ir palīdzības sniegšana cilvēkam ar smagu alkohola, narkotiku vai citu indīgu vielu saindēšanos. Taču normālā situācijā cilvēka uzņemtās kaitīgās vielas izvada tam paredzētie orgāni, piemēram, aknas un nieres, un papildu “detoksa” līdzekļi to nekādā veidā nenodrošina. Hārvardas Universitāte raksta, ka āda ir vienvirziena aizsardzības sistēma, un nekādi toksīni kopā ar sviedriem no tās netiek izvadīti. Medicīnas portāls Healthline skaidro, ka āda ir liels orgāns un uz tā var būt dažādi netīrumi, taču nav iespējams no tās noņemt “visu slikto”, ar ko it kā aizsērētas poras.