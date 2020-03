Covid-19 un viltus ziņas: VP var vērtēt arī krāpšanas uzdošanu par “viedokli”

Covid-19 krīze izrādījusies pateicīga augsne visāda veida viltus ziņu izplatītājiem. Vieni mēģina reklamēt vai pat tirgot brīnumzāles, kas it kā palīdzot izvairīties vai pat ārstēt jauno koronavīrusu. Otri sēj paniku ar īsziņām par valdības it kā iecerētajiem ierobežojumiem, piemēram, pilnīgu veikalu slēgšanu. Trešie izplata sazvērestības teorijas par to, ka koronavīruss esot vai nu izdomājums, vai arī globālo lielvaru radīts bioloģiskais ierocis cilvēces pakļaušanai vai pat iznīcināšanai. Saņemot signālus, Valsts policija vērtē, vai paustais ir ziņas vai arī viedoklis, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”. Tomēr arī aiz viedokļa var slēpties krimināli sodāmas darbības, piemēram, naida kurināšana vai krāpšana.