5 padomi ergonomiskam darbam un mācībām no mājām

Par to, kā sagatavoties un nodrošināt tehnoloģiju izmantošanu darbam, neiedzīvojoties traumās, stāsta fizioterapeite Sintija Priede.

Bieži vien darbs vai mācības no mājām saistās ar laisku gulšņāšanu, klēpī turot portatīvo datoru vai viedierīces, jo tas visbiežāk nozīmē izņēmuma situāciju, ne ikdienu. Tomēr tagad lielai daļai biroju darbinieku jāstrādā no mājām, savukārt skolēniem jāpārorientējas uz jaunu mācīšanās veidu, kas nozīmē daudz lielāku pie viedierīcēm pavadīto laiku. Tieši tāpēc ir svarīgi domāt, kā darba vidi pielāgot atbilstoši ergonomikas prasībām. “Jāsāk ar to, ka