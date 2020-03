Lauku ģimenes ārstiem katastrofāli trūkst sejas masku

Līgas Kozlovskas ģimenes ārstes prakse Balvos apkalpo 2588 pacientus, no kuriem vairāk nekā 1000 ir vecumā virs 60 gadiem, tātad īpašajā Covid-19 riska zonā.

“Ģimenes ārstiem šobrīd ir fiziska, garīga un psiholoģiska pārslodze, jo konsultējam pacientus gan pa telefonu, gan pieņemam uz vietas, gan dodamies mājas vizītēs. Katru konsultāciju pa telefonu dokumentējam: iztaujājam pacientu, vai nav bijusi saskarsme ar Covid-19 slimnieku, stāstām par pašizolāciju un kā sevi pasargāt.” Līga Kozlovska saka, ka galvenā tēma saistīta ar cilvēkiem, kas atbraukuši no ārzemēm. “Dažiem ir infekcijas simptomi - mēs katru dienu sazināmies ar viņiem. Ja parasti ģimenes ārsta komanda strādā piecas, sešas stundas, tagad ar astoņām stundām ir par maz.”

No Ārstu biedrības saņēmām informāciju par organizācijām, kas piedāvā 20 maskas par 70 eiro. Tas ir aizdomīgi, jo cena ir ļoti augsta.

Pacientu noskaņojumu daktere raksturo kā “nospiedošu”. “Liela daļa pacientu ir satraukti un jūt lielu atbildību. Mēs iztaujājam par radiem, kaimiņiem - vai viņi nav atbraukuši no ārzemēm."

“Mēs neesam kiosks, kur var saņemt slimības lapu! Ir tikai trīs gadījumi, kad slimības lapu var saņemt attālināti, - ja cilvēks atgriezies no Covid-19 skartajām zemēm un ir jāpaliek ar bērnu, ja kontaktējies ar Covid-19 slimnieku un to apstiprinājis epidemiologs, ja atgriezies no ārzemēm un ir slimības simptomi.”