Pavasara tīrīšana: uzlabojumi guļamistabā, kas nemaksās vairāk par 10 €

“Cilvēki parasti atvēl visvairāk līdzekļu to mājokļa telpu remontam un iekārtojumam, kuras varētu uzskatīt par reprezentatīvām, kā, piemēram, dzīvojamā istaba. Guļamistabu vērtējam kā tīri praktisku vajadzību, tāpēc pievēršam tai daudz mazāk uzmanības un nevēlamies tērēties. Nereti guļamistabā nonāk vecās mēbeles no citām istabām. Biežāk pieļautās kļūdas to interjerā ir pārāk mazas mēbeles, pārāk daudz dažādu rakstu un krāsu vienuviet un nepraktiski izmantota vieta pie sienām,” saka Dagne.