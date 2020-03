Policija aicina uzmanīties no krāpnieku izteiktajiem piedāvājumiem iegādāties zāles pret vīrusu

Internetā ir arī daudz vietņu, kuras piesaista ar skaļiem virsrakstiem un jaunāko informāciju par vīrusa izplatību vai citu ar to saistītu informāciju.

Šo vietņu apmeklēšana var likt it kā atkārtoti ievadīt sociālo tīklu paroles, tādējādi tās nozogot un piekļūstot personīgai informācijai. Tāpat tās var tālāk izplatīt ziņas jūsu vārdā, vai arī šīs vietnes var iemitināt datorā ļaunatūru, kas gaidīs nākamo brīdi, kad ievadīsiet internetbankas vai citu svarīgu vietņu paroles vai maksājuma karšu datus, lai tos nozagtu. Tāpēc aicinām būt uzmanīgiem un izvērtēt nepieciešamību apmeklēt šāda veida vietnes!

Ticamu informāciju par vīrusa izplatību un iespējām sevi pasargāt no tā aicinām saņemt no Slimību profilakses un kontroles centra īpašās mājaslapas https://arkartassituacija.gov.lv/ un citiem drošības dienestiem, no Latvijas sabiedriskajiem medijiem vai citiem medijiem, par kuru uzticamību esat personīgi pārliecinājušies.