Aptauja: vecāki nosauc ideālas skolas pazīmes

“Kā liecina aptauja, ja vecākiem nebūtu būtiska skolas atrašanās vieta, viņi savam bērnam skolu izvēlētos pēc citiem, skolas kvalitāti raksturojošiem rādītājiem. To apliecina arī vecāku atbildes uz jautājumu par ideālo skolu, kur vecāki atzīst, ka ērti sasniedzama skola ir tikai viens no ideālās skolas kritērijiem,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs. “Priecājos, ka vecāki, raksturojot ideālo skolu, vēlas redzēt lielāku uzsvaru uz skolēnu caurviju prasmju apguvi, piemēram, kritisko domāšanu, spēju risināt konfliktus un strādāt komandā, komunikācijas prasmēm, līderību. Šīs ir prasmes, kuras atzīst par nozīmīgām darba devēji gan pasaulē, gan Latvijā un nākotnē to nozīme arvien pieaugs. Jau 18. gadu nākam skolām un skolotājiem talkā ar “Čē Čē Čempionāts”, kas ir vērsts uz skolēnu caurviju prasmju attīstīšanu, vienlaikus veidojot saliedētākas klases.”