Principā nav lielas atšķirības. Tās izmaksas ir līdzīgas. Aviācijā tiek rēķināts, ka tie ir apmēram 14 mēneši, lai cilvēki atkal sāktu pirkt biļetes, lai aktīvi izmantotu lidojumus. Es domāju, ka attiecībā uz sauszemes transportu situācija varētu būt dinamiskāka. Cilvēki varētu ātrāk aizmirst slikto un sākt atkal pārvietoties, bet to pašlaik prognozēt īsti nevar, tā ir zīlēšana kafijas biezumos. Protams, katram uzņēmumam ir savi scenāriji, bet pašlaik mēs koncentrējamies uz to, lai uzņēmumi varētu “pārziemot”.

Transporta nozarē pirmā un kritiskā robeža ir aviācija, jo tā pirmā saskārās ar apgrozījuma kritumu. Tā ir “Lidosta Rīga”, “Latvijas gaisa satiksme”, “airBaltic”, tie ir vēl citi aviācijas pārvadātāji, kas ir mums valstī. Tās ir apkalpojošās nozares, tā sauktās “ground handling” (no angļu valodas “apkalpošana uz zemes” - red.) operācijas: aviācijas remonti, ēdināšana u.tml. Otrs līmenis ir Latvijas pasts, kas saskārās ar situāciju jau februārī, kad samazinājās pasta sūtījumu [apjoms] no Ķīnas. Arī tagad visi ierobežojumi, kas noteikti, būtiski ietekmē Latvijas pasta darbību. Tālāk mums, protams, ir sauszemes pasažieru pārvadājumi. Arī tā sauktie neregulārie pārvadājumi, kas bija tūrisma autobusi, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, starptautiskie pārvadātāji, autobusu pārvadātāji, dzelzceļa pārvadātāji. Es domāju, ka Latvijas dzelzceļš šajā ziņā ir cits gadījums. Tā ir vairāk sistēmiskā krīze, kas jau parādījās pagājušajā gadā.

Protams, tieši saistībā ar vīrusa izplatību, Ķīnā bija aizture ar konteineru pārvadājumiem, jo konteineri uzkrājās Ķīnā un netika sūtīti uz Eiropu. Mēs redzam, ka palēnām šī situācija normalizējas. Protams, bija arī problēmas ar atsevišķām loģistikas ķēdēm, ar piegādēm. Arī tas, ka naftas cena ir stipri nokritusies pasaules tirgū, nemudina uzņēmējus veikt piegādes un īpaši agresīvi pārdot naftu, naftas produktus un visas kravas, kuru cena ir piesaistīta naftas cenai. Bet kopumā es teiktu, ka tas būtiski neietekmē “LDZ” darbību, jo to, kāds būs kravu pārvadājumu apjoms, varēja paredzēt jau janvārī-februārī. Un tā situācija, manuprāt, nav mainījusies. Vismaz es neesmu dzirdējis no uzņēmuma vadības, ka situācija būtu mainījusies. Līdz ar to mums ir jārēķinās ar uzņēmuma darbību uz pusi samazinātā apjomā.

Mēs redzam, ka šiem uzņēmumiem būtiski samazinās apgrozījums. Attiecīgi arī pasažieru pārvadājumu uzņēmumi nodarbojas ar “pārziemošanas” pasākumiem. Skaidrs, ka tam būs ietekme uz tautsaimniecību. Tas ir gan maksājamo nodokļu veidā, gan netiešā veidā. Mēs patlaban redzam tikai to pirmo slāni, to pirmo uzņēmumu daļu, kurus ietekmē.

Ko es jums varu atbildēt? Mācoties no šīs situācijas attīstības, es esmu gatavs runāt par to, kas ir pieņemts vai nolemts. Tajā brīdī, kad būs attiecīgi lēmumi pieņemti, tad par tiem arī valdība informēs.

Tā indikācija ir tāda, ka šie pasākumi būs jāpabeidz līdz 27. martam. Pēc tam varētu tikt organizēti kādi individuāli reisi tiem ceļotājiem, kas atgriežas no citiem kontinentiem. No Dienvidamerikas, no Āzijas, no Ziemeļamerikas.