Lūdz skaidrot iemeslus Rīgas pilij paredzēto krēslu izgatavošanas izmaksu sadārdzinājumam

Iepirkumu Čakstes kabineta krēslu iegādei veica VNĪ, kas arī izstrādāja tehnisko projektu, noslēdza līgumu un pieņēma krēslus no tā izgatavotāja.

Kanceleja, konstatējot, ka Čakstes kabineta krēsli ir neatbilstoši - neatbilda izmēriem - un to izvietošana neļauj telpu izmantot reprezentācijas vajadzībām, tos nepieņēma lietošanā no VNĪ un nav pārņēmusi tos grāmatvedības uzskaitē.

Kopš 2016.gada prezidenta kanceleja regulāri ir prasījusi aizstāt krēslus ar atbilstošiem, lietošanai derīgiem krēsliem. VNĪ bija apņēmusies kļūdu labot, līdz ar to kanceleja savā budžetā neplānoja papildu izmaksas krēslu iegādei. 2019.gadā kanceleja aicināja atrisināt VNĪ šo ieilgušo jautājumu. VNĪ apņēmās izgatavot krēslus par saviem līdzekļiem. Kancelejas budžetā nav plānoti papildu līdzekļi izmaksām par šiem krēsliem, skaidroja Deičmane.

"Arhitekts Lapiņš skaidro, ka devis norādes par mēbeļu izgatavošanas izmēriem, vadoties no vēsturiskā fotogrāfijā redzamo mēbeļu parauga, un pieļaujot, ka trīsdesmitajos gados šādi varēja būt. Padome nolēma uzdot Lapiņam izgatavot krēslus, ņemot vērā katalogos izmantotos standarta mēbeļu izmērus. Attiecīgi VNĪ plānoja iepriekš piegādāto krēslu nomaiņu," klāstīja Gruškevičs.

Viņš informēja, ka, rodot finansējuma iespējas risināt Čakstes kabinetam nepieciešamo mēbeļu jautājumu, VNĪ gada sākumā veica iepirkumu, kas noslēdzās 5.februārī. Iepirkumam starp trim pretendentiem ar līdzīgām summām (31 904 eiro, 32 000 eiro un 35 250,48 eiro) 2.marā tika noslēgts līgums par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar Latvijas uzņēmumu - piegādātāju apvienību "BDF" un "Šusts". Projekts daļēji tiek priekšfinansēts no VNĪ līdzekļiem.

Paredzam, ka to vērtība ir augstāka nekā vēsturiski minētie 9620 eiro saistībā ar to, ka krēsli pils atjaunošanas projekta būvnieku tāmē bija kā viena no pozīcijām un nevaram izslēgt, ka faktiskās krēslu izgatavošanas izmaksas ir bijušas augstākas.