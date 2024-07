Kas tev draud, ja ignorēsi iespēju doties atvaļinājumā

Pētījumi liecina, ka gan mājās pavadīts atvaļinājums, gan ceļošana labvēlīgi ietekmē psiholoģisko labsajūtu. Izvēle starp šīm abām iespējām ir atkarīga no individuālajām vēlmēm un apstākļiem. “Atvaļinājums mājās (angļu valodā saka – staycation) var būt labs risinājums tiem, kuri vēlas izvairīties no stresa, kas saistīts ar ceļojuma plānošanu, pārvietošanos, pielāgošanos jaunai videi. Šāds atvaļinājums ļauj atpūsties ierastā, ērtā, pazīstamā vidē, samazināt izmaksas, izvairīties no nogurdinošiem lidojumiem vai gariem pārbraucieniem, nepieciešamības komunicēt ar svešiem cilvēkiem. Tā ir arī laba iespēja nodarboties ar hobijiem vai mājas lietām, kas sniedz gandarījumu un uzlabo garastāvokli,” saka psiholoģe, taču piebilst, ka ir arī otra puse – ceļošana uz jaunām vietām var sniegt lielāku psiholoģisko atjaunošanos. “Vides maiņa, jauni skati, iespaidi palīdz pilnībā atslēgties no ikdienas rutīnas, problēmām un veicina dziļāku psiholoģisko atpūtu. Ceļošana paplašina redzesloku, ļauj piedzīvot nebijušas izjūtas, satikt jaunus cilvēkus un iepazīt citas kultūras, kas arī var pozitīvi ietekmēt mentālo stāvokli. Izvēle starp atpūtu mājās un ceļošanu būtu jāizdara, ņemot vērā personīgās vajadzības, vēlamo aktivitātes līmeni un intereses. Abas iespējas var sniegt ievērojamu psiholoģisku labumu, ja tās ir pareizi plānotas un atbilst indivīda vēlmēm.”