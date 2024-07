FOTO 16 latvieši atgriezušies no Artikas misijas

Tikko 16 drosmīgi latvieši atgriezušies no Arktikas plašumiem, kur piedalījās aizraujošā piedzīvojumā, nokļūstot vienā no pasaules tālākajiem un neskartākajiem reģioniem. Šādu pieredzi gada laikā piedzīvo ne vairāk kā 200 cilvēki pasaulē. Nedēļas garumā latvieši dzīvoja teltīs, veidojot apmetnes un dodoties pārgājienos, kā arī piedzīvojot negaidītu evakuāciju. Viņi atgriezušies no vietas, kur leduslāču ir vairāk nekā cilvēku un dabas varenībai nav robežu.