Mājokļa detokss: kā ieviest kārtību uz visiem laikiem?

Otrais solis paredz atbrīvošanos no visa liekā. Kā to izvērtēt? Pieredze rāda, ka vislabākos rezultātus sniedz kārtošana, balstoties emocijās, nevis racionālos lēmumos. Sev uzdots jautājums “vai tas man rada prieku?” var šķist mulsinošs, tomēr tieši caur šo filtru izlaistie priekšmeti būs pamats, lai mājoklis kopumā sagādātu prieku un labsajūtu. Nereti mēs intuitīvi jūtam, ko vēlamies un ko nevēlamies paturēt, un pirmā emocija parasti arī ir vispareizākā. Ilgi turot priekšmetu vai apģērba gabalu rokās, mēs sāksim racionalizēt un pierunāt sevi to paturēt. Tā rezultātā mums būs daudz lietu, kuras netiks izmantotas, un kārtība ilgi neturēsies. Mēs mājoklī vēlamies justies labi, taču, dzīvojot starp lietām, kas mums nepatīk vai rada vainas izjūtu, skumjas, žēlumu, – nevaram izbaudīt savas mājas, lai cik labi mēs censtos priekšmetus sagrupēt. Šis solis ir emocionāli grūts, tāpēc nevajag to papildināt ar vēl citiem uzdevumiem, domājot par apģērba glabāšanu vai locīšanu. Pa vienai lietai ņemot rokās, jāpanāk, ka kaudze sadalās divās daļās – lietās, kas paliek, un lietās, kas dodas prom (tiek ziedotas labdarībai, nodotas pārstrādei vai pārdotas, atdotas).