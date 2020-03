Elpošanas vingrinājumi un padomi plaušu veselībai

Elpošana ir tikpat svarīga organismam kā sirdsdarbība, uzsver fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Ingrīda Tambora. Tā ir unikāla ar to, ka notiek automātiski. Elpošanu nodrošina elpošanas aparāts, kas gādā par gaisa ieplūdi plaušu alveolās, kur notiek gāzu apmaiņa starp ārējo vidi un asinīm.

Cilvēka plaušas galvenokārt sastāv no sīkiem gaisu saturošiem maisiņiem – alveolām. To skaits ir ap 300 miljoniem. Pa elpceļiem (rīkli, balseni, traheju un bronhiem, kuri ieiet plaušās un veido sīku sazarojumu – bronhiolas) gaiss plūst no ārējās vides uz alveolām.