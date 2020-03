Arī aprīlī makšķerēt nedrīkstēs no laivām, kanālos un caurtecēs, kā arī Lielupē

Viņa atgādināja, ka, sākoties zivju nārsta periodam un aktīvai vimbu migrācijai uz nārsta vietām, aizliegts makšķerēt Lielupē no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām. Tāpat liegts makšķerēt Mēmelē no grīvas līdz gājēju tiltam Bauskā, Mūsā no grīvas līdz tiltam pie autosporta kompleksa, Slocenē (Pulkaine) starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru, kā arī Vecslocenē un Slocenē starp Slokas ezeru un Lielupi.