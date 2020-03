Ministre: ar Covid-19 smagāk sasirgušo veselības stāvoklis ir stabilizējies

Politiķe piebilda, ka vakar viens no vieglāk sasirgušajiem tika izrakstīts no reģionālās slimnīcas. Izvērtējot pacienta veselības stāvokli, tika pieņemts lēmums noteikt ārstēšanos mājās, informēja veselības ministre.

Jau ziņots, ka piemaksās par Covid-19 izplatības novēršanu martā mediķi saņems līdz pat 50% no darba algas, bet tālāko divu mēnešu laikā tās būs 20% apmērā.

Tāpat vēstīts, ka naktī no sestdienas uz svētdienu tika piegādā pirmā krava ar teju miljons sejas maskām un respiratoriem, ko tālāk novirzīja ārstniecības iestāžu vajadzībām. Lidojumu uz un no Urumči starptautiskās lidostas Ķīnā, no Džendžou un Jivu reģioniem uz Latviju nodrošināja nacionālā aviokompānija "airBaltic", un kopumā šajā sūtījumā tika saņemti 900 000 sejas masku un 80 000 respiratoru.