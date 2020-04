Covid-19: Mugurkaula ķirurgs Gulbis viedokli pamato ar puspatiesiem apgalvojumiem

Precizējot C vitamīna lomu cīņā ar Covid-19, Gulbis atbildē norāda – C vitamīns neārstē, bet palīdz organismam cīnīties un uzveikt infekciju. Ņujorkas slimnīcās un Ķīnā smagi slimiem Covid-19 pacientiem esot intravenozi dotas lielas devas C vitamīna. Gulbis ar norādītajiem avotiem gan apliecina, ka datos balstītu pētījumu par efektivitāti nav – tie būšot pieejami septembrī.

C vitamīna efektivitāti Covid-19 vīrusa ārstēšanā pētījuši ASV faktu pārbaudītāji FactCheck.org, kuri norādīja, ka C vitamīns var palīdzēt atvairīt saaukstēšanos, taču nav pierādījumu tam, ka C vitamīna lietošana var palīdzēt apturēt vai ārstēt jauno koronavīrusu. Mītu, ka C vitamīns lielās devās var palīdzēt dažādās slimībās, tostarp Covid-19, iepriekš pārbaudījis arī portāls Delfi.