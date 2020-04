Tokijas olimpisko spēļu ciematu atvēlēšot koronavīrusa slimniekiem

"Tā ir viena no iespējām, taču ciemats vēl nav pabeigts," teica Tokijas pilsētas vadītāja. "Mēs izskatām visas vietas, kas ir pieejamas sākot ar šodienu vai rītdienu. Izskatām vairākas iespējas."

Pēc Tokijas Olimpiādes paredzēts, ka atlētu ciematā notiks renovācijas darbi, pēc kuriem pārdošanā būs pieejami 5600 dzīvokļi. No tiem jau aptuveni 1000 ir izlikti pārdošanā, taču jaunie īpašnieki tos varēs apdzīvot vien sākot ar 2023.gadu. Dzīvokļu cenas svārstās no pusmiljona līdz diviem miljoniem ASV dolāru (no 463 000 līdz 1,8 miljoniem eiro).