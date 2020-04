Pagaidām pāragri spriest, kad varētu būt zināms Covid-19 inficēto oficiālais nāves cēlonis

Vēstīts, ka 4.aprīlī miris viens no patversmes "Zilais krusts" klientiem, kuram bijis pozitīvs Covid-19 tests.

SPKC norāda, ka pēc pataloganatoma slēdzienā varēs noteikt patversmes iemītnieka nāves cēloni. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, ja ir pamatotas aizdomas, ka cilvēka nāves cēlonis ir kāda no bīstamām infekcijas slimībām, tad obligāti jāveic mirušā cilvēka ķermeņa patologanatomiskā izmeklēšana.

Patversme "Zilais krusts" ir viena no piecām Rīgas pašvaldības līguma organizācijām, kas nodrošina nakts patversmes pakalpojumus, tajā skaitā arī cilvēkiem ratiņkrēslos.

Patversmē patlaban uzturas 102 klienti, no kuriem 11 klienti pārvietojas riteņkrēslā. No darbiniekiem patversmes telpās šobrīd uz vietas atrodas iestādes vadītāja, sociālā darbiniece un trīs brīvprātīgie. Klientiem tiek nodrošināta ēdināšana trīs reizes dienā.

Perevoščikovs sacīja, ka no 75 izmeklētajiem Covid-19 pacientiem 16 gadījumos abi atkārtotie pārbaudes testi bijuši negatīvi, tādējādi galēji apliecinot viņu atveseļošanos.

Tikmēr 29 no minētajiem 75 sasirgušajiem veikts pirmais kontroles tests un visiem to rezultāts bijis negatīvs. Tomēr, lai noteiktu šo pacientu atveseļošanos no Covid-19, viņiem jāveic vēl viens tests un arī tam jābūt negatīvam.