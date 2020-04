Viedoklis: Alkohola tirgošanu internetā nedrīkstēja pieļaut

Alkohols tikai pasliktinās kopējo ainu, un tā tirgošanas atļaušana internetā bija sliktākais lēmums, ko šobrīd varēja pieņemt. No vienas puses, tiek izstrādāts alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2020. - 2022. gadam, kurā tiek uzsvērts, ka sabiedrība nav pietiekami informēta un izglītota par alkohola nodarīto kaitējumu veselībai, bet, no otras puses, alkohols tiek padarīts viegli pieejams.

Skaidrojot, kāpēc pieņemts šāds lēmums, uzsvērts, ka izmaiņas virzītas, lai veicinātu cilvēku palikšanu mājās un pašizolācijas ievērošanu. Manuprāt, lēmums iedarbosies pretēji - alkohola reibumā cilvēkiem var "pazust bremzes" un viņi dosies domubiedru meklējumos tā vietā, lai ievērotu pašizolāciju. Turklāt, iegādājoties alkoholu veikalos, ir iespējams ierobežot to nonākšanu nepilngadīgo personu rokās. Lai gan tiek akcentēts, ka piegādes veicējam būs jāpārliecinās, ka pircējs ir vismaz 18 gadus vecs, kā arī alkoholisko dzērienu pasūtīšanu un piegādi drīkstēs veikt tikai noteiktajā laikā no plkst.8 līdz 22, manuprāt, interneta vidē to būs daudz grūtāk kontrolēt.