Skaista, jauna, seksīga un veiksmīga. Saskaras ar urīna nesaturēšanas problēmu!

“Katrai sievietei ir tiesības būt laimīgai. Urīna nesaturēšanai mūsdienās nevajadzētu būt šķērslim, jo ir pieejami gana daudz dažādi līdzekļi dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tomēr šī problēma joprojām izraisa nopietnas psiholoģiskas sekas un pat smagu depresiju, sievietēm izolējot sevi no apkārtējās pasaules,” atgādina Elizabete Pumpure, ārste rezidente, ginekoloģijas un dzemdniecības pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē.

Daži paradumi ikdienā var palīdzēt kontrolēt urīna nesaturēšanu vai izvairīties no tās pavisam. Liela nozīme ir daudz apspriestajam veselīgajam dzīvesveidam, kas iekļauj fiziskas aktivitātes, vēderpreses un iegurņa pamatnes stiprināšanu.

Ja tomēr sieviete jau saskārusies ar urīna nesaturēšanu, svarīga ir labierīcību apmeklēšana, pirms vēl ķermenis signalizē par tādu vajadzību, samazinot patvaļīgas urīna noplūdes risku. Vēl viens būtisks aspekts ir personīgā higiēna. Urīna nesaturēšana rada ne tikai kauna sajūtu, bet arī slapjumu, kas var izraisīt ārējo dzimumorgānu ādas apsārtumu un iekaisumu un pat provocēt urīnceļu infekcijas. Tāpēc būtu jāizvēlas atbilstoši ieliktnīši, paketes vai autiņbiksītes – tas atkarīgs no noplūdes apjoma.

Kēgela vingrinājumi ir vēl viens labs veids, kā mazināt urīna nesaturēšanas risku, sevišķi pēcdzemdību periodā. Taču ne vienmēr ar to ir līdzēts, tāpēc par urīna nesaturēšanu ir jārunā.

Cilvēki labprātāk izvēlas par šo problēmu nerunāt – tā ir delikāta un intīma, un daudzi par to kaunas. Taču nereti sievietes vieglu urīna nesaturēšanu nemaz neatpazīst un vēršas pie ārsta ar sūdzībām par šķietamiem ginekoloģiskiem sarežģījumiem. Tāpēc ārstam ir ļoti svarīgi spēt uzdot pareizos jautājumus, lai identificētu īsto sūdzību iemeslu. Savā praksē nereti saskaros ar to, ka pacientes pašas par to nerunā.