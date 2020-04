Burājiens no Ugunszemes uz Portugāli ar pieciem latviešiem komandā izbeidzies Brazīlijā

"Mon Coeur" ir polārajiem apstākļiem pielāgota jahta, kas pieder Ukrainas kompānijai "Paganel Studio". Ik gadu tā ved tūristus regulāros izbraucienos - ziemā uz Antarktīdas piekrasti, vasarā uz arktiskajiem apgabaliem. Starpsezonā gan "Mon Coeur", gan otra kompānijas jahta "Wind Dancer" tiek nogādātas bāzes ostā, kur notiek apkope. Šopavasar pēc Antarktīdas brauciena jahtām bija paredzēts doties no Ušvajas ostas Ugunszemē uz Portugāli, lai tur sagatavotos iet uz Grenlandi. Parasti ar starpsezonas pārbraucieniem nodarbojas īpašas pārdzinēju komandas. Šoreiz uz "Mon Coeur" bija četri ukraiņi un pieci latvieši. Mēs sazinājāmies ar vienu no viņiem - pieredzējušu burātāju un kaitborda instruktoru Zigurdu Penkuli.

To, ka būs problēmas, sapratām, kad mēģinājām ieiet kādā Urugvajas ostā - mums neatļāva tur palikt, tomēr apgādāja ar ūdeni un degvielu. Mums gan arī nebija nodoma tur uzkavēties - tobrīd plāns burāt pāri Atlantijai vēl bija spēkā. Devāmies tālāk un piestājām Brazīlijas ostā Santošā, netālu no Sanpaulu. Tur mēs nedēļu nodzīvojām perfektā jahtklubā, precīzāk sakot, bagātu cilvēku motorlaivu klubā ar lieliem servisa angāriem. Viņiem bija 50-tonnīgais celtnis, un mēs varējām izcelt laivu no ūdens, lai salabotu dzenskrūvi. Jahtklubs bija karalisks - ar baseinu, bāriem un visu pārējo, bet galvenais - pilnīgi tukšs. Tas viss tika laipni atvēlēts mums. Tā bija ļoti pretimnākoša vieta, bet galu galā mūs no turienes palūdza doties prom, jo tur nav pieņemts jahtklubā dzīvot uz laivas.