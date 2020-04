Daugavpils stacijā akmeņogļu kravā atrod no Baltkrievijas ievestas cigaretes

Policija atgādina, ka par akcīzes nodokli apliekamo preču iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 70 līdz 7000 eiro, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.