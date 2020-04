Vīrusa genomā Latvijā ir atrastas 12 jaunas mutācijas, lai gan vīrusam kopš tā izplatīšanās ir radušās daudz vairāk izmaiņu, un šo izmaiņu kopums raksturo vīrusu. No katra cilvēka izdalītais vīrusa paraugs ir unikāls pēc sekvences (sekvencēšana ir molekulārās bioloģijas pētniecības metode, ar kuru tiek noskaidrota gēnu struktūra ģenētiskajā materiālā), un tas ir viens no iemesliem, kāpēc gribam noskaidrot izmaiņu secību vīrusā.

Noteiktā valstī vīrusi savā starpā būs līdzīgāki nekā citās populācijās, kur paguvuši attīstīties. Jo mazāk pārnešu jeb saimniekorganismu vīrusam bijis, jo tas būs līdzīgāks. Vīrusi, kas nokļuva un sāka izplatīties Latvijā, būs savā starpā līdzīgāki un atšķirsies no vīrusa, kas bija Uhaņā. Ar matemātiskām programmām apstrādājot daudzās vīrusa izmaiņas, varam uzzīmēt tā dzīvības koku un izsekot, kā vīruss nokļuvis Latvijā, pārvietojoties no cilvēka uz cilvēku. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc jāveic sekvencēšana, jo, piemēram, ja cilvēks ir inficējies, bet kā - nav zināms, sekvencēšana var palīdzēt saprast, kā infekcija Latvijā izplatījusies, un tas dod iespēju atbilstoši rīkoties. Piemēram, varam redzēt, vai vīruss izplatījies ārstniecības iestādē vai kaut kur citur.

Vai patiešām vīruss Uhaņas tirgū atšķiras no vīrusa Itālijas modes namā un tas savukārt no vīrusa Latvijas “Zilā krusta” patversmē?

Vīrusa genomu veido veido 30 000 burtiņu virkne. Pētniecības metode ir tik jutīga, ka ar to var noskaidrot visu šo 30 000 garo burtu virkni. Ir skaidrs, kā vīrusa suga ir viena un tā pati - līdzības ar pirmo variantu, kas bija Ķīnā, var viegli atrast, bet var redzēt arī to, ka vīruss ir attīstījies. Patiesībā vienā vīrusā izmaiņu skaits ir astoņas, deviņas, dažiem desmit vai vairāk. Vīruss būtiski nav mainījies, bet svarīgi, ka izmaiņas notikušas genoma dažādās vietās. Tādējādi vīruss iegūst unikālu rokrakstu, ko pētot var izsekot infekcijas ceļiem.

Lai gan precīzi noteikt, vai vīruss kļuvis bīstamāks vai ne, iespējams, to salīdzinot ar klīniskajiem datiem, un tas ir viens no pētījuma mērķiem.

Šobrīd grūti pateikt, kādi faktori bija noteicošie gripas izplatībā. Atcerēsimies, ka tas bija kara laiks, sarežģīts no epidemioloģiskā viedokļa - infekcijai bija raksturīga augsta izplatība, cilvēku organismi bija novājināti. To ir grūti salīdzināt. Vai spāņu gripa kļuva bīstamāka, vai arī rezultātu ietekmēja to cilvēku imunitāte, kuros vīruss nokļuva, pateikt nav iespējams. Tomēr vispārējā likumsakarība vīrusu evolūcijā ir: tie kļūst mazāk bīstami, un tas ir saistīts ar dabiskās izlases principu. Jo ātrāk vīruss nogalina saimnieku, jo tam ir mazākas iespējas izplatīties. Lielāka iespēja izplatīties ir mazāk bīstamiem vīrusiem. Jāsaprot, ka 20.gadsimta sākuma nežēlīgie evolūcijas principi nedarbotos mūsdienu attīstītajā medicīnas sistēmā, kas spēj ārstēt, vēl jo vairāk - šobrīd mūsu rokās ir daudz vairāk instrumentu nekā pirms simts gadiem, kad neviens nezināja, ka tādi gēni vispār eksistē. Ja mēs redzētu, ka kāda no mutācijām skar vīrusa gēnu, kas atbild par noteiktu funkciju, mēs pievērstu tam uzmanību.