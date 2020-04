"Distancētu sarunu seriāls", 3. epizode – "Ārkārtas emocijas"

Kristīne Balode uzsvēra, ka līdz šim nebijām tik ļoti izaicināti izvērtēt savas dzīves lomas. Viņa piedāvā uztvert to, kā unikālu iespēju, un saprast, ka šobrīd jātiek galā ar jūtām varbūt pat līdzīgi kā pusaudža gados. Katrai sadzīves lomai jāpiešķir jēga un jāmēģina pašam arī saprast, pēc kā īsti ilgojies, jo iespējams, ka nav par vēlu sākt nodarboties ar vēl ko citu bez jau ierastā. Beigu beigās izkrišana no lomas nenozīmē savu prasmju zaudēšanu, un tās var pielietot arī citos veidos.

Izkrišana no lomas vistiešākajā mērā attiecināma arī uz aktrisi Dārtu Daneviču, kura studijā padalījās pārdomās par savu profesionālo un arī sadzīvisko dzīvi. Viņa neslēpj, ka aktrises jeb profesionālā loma līdz šim aizņēma milzīgu daļu dzīves. Taču līdz ar ārkārtas situācijas sākšanos šī loma zuda, atstājot lielu tukšumu un pārdomas, ko nu darīt. Viņai līdzējis kāds psiholoģijas žurnālā izlasīts padoms, ka nav nekā slikta arī nekā nedarīšanā un vienkārši palikšanā mājās kopā pašai ar sevi. Ka ir OK, nemitīgi kaut kur neskriet. Viņa arī pasmējās, ka jūtas labi kaut vai par to, ka var mierīgu sirdi neiet uz daudzajiem sabiedriskajiem pasākumiem, uz kuriem viņai atsūtīti ielūgumi, jo pasākumi gluži vienkārši nenotiek...