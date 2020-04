"Distancētu sarunu seriāls", 2. epizode – "Motivācija četrās sienās"

Olga Kotova pastāstīja, kā rast enerģiju un motivēt sevi ikdienā, uzsverot, ka ikviens piedzimst ar motivāciju, bet daudzi to pazaudē, tādēļ tikai atliek motivāciju no jauna atrast. Viņa uzsvēra, ka cilvēks ir motivēts tad, kad pats sev patīk, kad viņam patīk apkārtējā vide un ir redzējums par nākotni, tādēļ šobrīd ļoti nemotivējoša ir tieši neziņa par to. Taču katram ir tiesības uztraukties, jo arī tas ir normāls cilvēka stāvoklis. To apzinoties, jau var atkal sākt ceļu augšup, liekot mazus mērķus un primāri darot to, kas tiešām patīk.