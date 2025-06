Frāzi, ko Čērčils it kā esot veltījis padomju diktatoram Josifam Staļinam, 1988. gadā iemūžināja dedzīgā komuniste un sabiedriskā aktīviste Ņina Andrejeva; kopš tā laika Staļina rehabilitācija Krievijā lielā mērā ir notikusi ar šīs frāzes patosu. Tā nonākusi Staļina biogrāfijās (J. Jemeļjanovs) un plašsaziņas līdzekļos; 2013. gadā Krievijas komunistiskā partija (KPRF) to pat izvietoja uz Staļingradas kaujas 70. gadadienas reklāmas stendiem. Patiesais frāzes autors bija britu žurnālists marksists Īzaks Deučers: savā nekrologā pēc Staļina nāves (Manchester Guardian, 1953. gada 6. marts) viņš rakstīja : “Staļina vēsturisko sasniegumu būtība ir tā, ka viņš panāca, ka Krieviju, kas uzara laukus ar koka arkliem, viņš atstāja aprīkotu ar atomreaktoriem”. Jau 1988. gadā laikraksts “Pravda” noliedza, ka minētā citāta autors būtu Čērčils.

Pravietojumi

Šī “Maidana” (kā to definēja mācītājs Andrejs Kurajevs) tēze ir kļuvusi par Krievijas retorikas “kanonu” kopš 90. gadiem un īpaši pēc 2014. gada: šo citātu kā Bismarka “ģeopolitisko testamentu” atkārtoja politiķi, publicisti, grāmatu autori (A. Šutovs, I. Savons, G. Krjučkovs u. c.) un lielākie Krievijas mediji. Jau 1997. gadā to citēja nākamais “Roscosmos” vadītājs Dmitrijs Rogozins laikraksta “Nezavisimaja Gazeta” lappusēs (17.06.1997. – tiešsaistes arhīvā). Tomēr, kā norāda Bismarka fonda pārstāvis Dr. Ulfs Morgenšterns, “Bismarks neko tādu nav teicis. Un nevarēja teikt” – viņa runās, vēstulēs un pat laikabiedru memuāros šādas domas nav atrodamas. Turklāt kanclers bija pret militāru spiedienu pret Krieviju un nelietoja terminu “Ukraina”, kas vācu politiskajā leksikā parādījās vēlāk. Šī frāze nav nekas vairāk kā Rietumukrainas priestera Ivana Rudoviča idejas pārstāsts no 1926. gada publikācijas.