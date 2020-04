Maskavā no Covid-19 miris ārsts; vairāk nekā 60 kolēģi inficējušies

56 gadus vecais urologs Maksims Starinskis inficējās no kāda pacienta 3.Kara veterānu slimnīcā, kur tiek uzņemti Covid-19 slimnieki. Pirmdien viņš Komunarkas slimnīcā nomira no vīrusa izraisītajām komplikācijām. Tiek uzskatīts, ka Starinskis ir pirmais no Covid-19 mirušais mediķis Krievijā.