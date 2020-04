Veselībai īpaši vērtīgie mikrozaļumi. Vai tu tos pazīsti?

Tas tāpēc, ka, lai no sēkliņas sāktu dīgt dīglis, augšanas sākuma procesā ir ielikta visa dzīvā enerģija un spēks, kas dīgstā saglabājas līdz pat pirmajām dīgļlapiņām. Par mikrozaļumiem un to, kāpēc tos vērts iekļaut uzturā, stāsta farmaceite Ivanda Krastiņa.

Mikrozaļumi ir viegli pieejami ikvienam, jo tos pavisam vienkārši var audzēt arī mājas apstākļos. Lai to darītu nepieciešamas sēkliņas, trauks ar ūdeni, marle un palodze. Mikrozaļumi aug no vienas līdz trīs nedēļām, atkarībā no to veida, tad ražu nogriež.