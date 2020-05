Daži vērtīgi padomi pareizai matu krāsošanai mājas apstākļos

Kāds ir krāsošanas virziens? Mati jākrāso no priekšpuses uz pakauša daļu, savukārt sānus krāso pēc tam. Matus, kurus krāso vēlāk, atsprauž ar matu sprādzēm, lai tie nepītos un netraucētu krāsošanai. Citi matus krāso sākot no vidus celiņa - vispirms pāršķir matus pa vidu un iesmērē krāsu. Tāpat no vienas auss, līdz otrai – vispirms pāršķir un tad pārklāj toni.