IeM: Lēmums par nepilngadīgu migrantu uzņemšanu no Grieķijas jāpieņem Saeimai

Plānotajā sanāksmē viena no apspriežamajām tēmām būs aktuālā situācija par migrāciju.

Ņemot vērā Turcijas veiktos pasākumus robežu kontrolei un Covid-19 ierobežošanai, situācija uz Grieķijas - Turcijas robežas pēdējās nedēļās ir stabilizējusies, bet saglabājas saspringta. Papildus spriedzi rada, ka pašlaik Grieķijā ir vairāk nekā 100 000 migrantu. No tiem apmēram 40 000 ir uz salām un apmēram 5000 ir nepavadīti nepilngadīgie.

Līdz ar to regulāri notiek diskusijas par iespēju pārcelt daļu no salās esošajiem migrantiem uz Grieķijas kontinentālo daļu. Tāpat, ņemot vērā 13.marta ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē diskutēto, vairākas dalībvalstis, piemēram, Vācija, Francija, Portugāle, Lietuva jau ir informējušas par savu nodomu brīvprātīgi uzņemt nepavadītus nepilngadīgos no Grieķijas.