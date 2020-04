Trīs biežākie alergēni mums apkārt. Kā no tiem izvairīties?

Apmēram 10% alerģisko pacientu alerģiju izraisa tieši putekļu ērcīte. Tās radītās alerģiskās izpausmes visbiežāk novēro agrā pavasarī vai rudens sākumā. Putekļu ērcītes ir sīki zirnekļveidīgi organismi, ko ar neapbruņotu aci nevar saskatīt. Tās izvairās no gaismas, tāpēc slēpjas matraču, spilvenu, segu, mīksto mēbeļu, paklāju, drēbju un gultas veļas audumu šķiedrās, mīkstajās rotaļlietās, autosēdekļos. "Viskomfortablākie apstākļi putekļu ērcītēm ir silta un mitra vide. Tās dzīvo aptuveni mēnesi un savas dzīves laikā mātītes izdēj aptuveni simts oliņu, taču tās nekož un nav slimību pārnēsētājas. Mājas putekļu ērcītes barojas no cilvēka atmirušajām epidermas šūnām, savukārt šķidrumu tās iegūst, absorbējot mitrumu no apkārtējās vides.