Ir pagājuši gandrīz jau divi mēneši kopš karantīnas izziņošanas Itālijā (Izziņoja 5. martā). Kā tu šobrīd jūties, kā atskaties uz to, kas jau piedzīvots?

Ilze: Šajā informācijas laikmetā, kad informācija ir vienlīdzības zīmē ar varu, mēs esam aizvien absolūtā neziņā par to, kas notiek un kā šie procesi ietekmēs mūs nākotnē.

Un trakākais ir tas, ka mēs nezinām, ko darīt mājās. Līdz šim nepārtraukti pukstējām, pārsvarā uz valdību, ka mums nepietiek laika ģimenei, tuviniekiem, draugiem, hobijiem, bet nu, kad tas ir uzradies, tad izrādās, ka nezinām, ko ar to iesākt. Manuprāt, tieši tas ir skumjākais par šo laiku, ja neskaita tos gadījumus, kad ir nācies zaudēt mīļos, tuviniekus, paziņas. Diemžēl šādu gadījumu ir pārāk daudz, vismaz šeit, Itālijā.

Jūs dzīvojat Bergamo - pašā pandēmijas epicentrā. Laikam lieki prasīt, vai no vīrusa izdevies izvairīties?

Ilze: Mums nepalaimējās, mēs dzīvojam 2 km no epicentra Bergamo. Un, protams, tas ir skāris arī mūs, manu ģimeni, ļoti daudzus paziņas un draugus. Mans vīrs pārslimoja vīrusu, un mēs ar viņu sajutām šā vīrusa draudus. Kur īsti viņš to saķēra, nav ne mazākās nojausmas pat viņam pašam, jo darba dēļ nākas kontaktēties ar ļoti daudziem cilvēkiem. Viņam nebija ne mazākās nojausmas, ka viņu ir skārusi šī sērga, līdz pat pēdējam brīdim, kamēr viņš burtiski, atnācis mājās no darba, vienkārši iekrita dīvānā un tā tur palika nākamās trīs nedēļas.