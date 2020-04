Dienvidkoreja pieļauj, ka Kims Čenuns slēpjas no koronavīrusa

Ziemeļkorejā atcelti vairāki lieli pasākumi, slēgtas robežas un ieviesti dažādi karantīnas pasākumi, lai izvairītos no Covid-19 uzliesmojuma. Taču, ja Kims ir izolējies bailēs no koronavīrusa, tas "apgāž valsts kontrolēto mediju naratīvu par to, ka tā lieliski tiek galā ar krīzi", uzsver uzņēmuma "Korea Risk Group" vadītājs Čads O'Kerols. "Ja viņš vienkārši cenšas izvairīties no inficēšanās, teorētiski būtu ļoti viegli publicēt fotogrāfijas ar veselīga izskata Kimu."