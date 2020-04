Pēc VADC aicinājumiem ziedot asinis donoru skaits ir pieaudzis par 40%

5.maijā no plkst.10 līdz 14 asinis varēs ziedot Doles Tautas namā, 6.maijā no plkst.10 līdz 14 Jelgavas novada pašvaldības telpās, Jelgavā, Pasta ielā 37. VADC lūdz donorus iepriekš pierakstīties, zvanot uz tālruni 29 475 216.

Specializētais VADC autobuss 5.maijā no plkst.9 līdz 14 būs sastopams pie Jēkabpils Reģionālās slimnīcas, 6.maijā no plkst.9 līdz 14 - pie Madonas slimnīcas, 7.maijā no plkst.10 līdz 14 - pie tirdzniecības centra "Domina", 8.maijā no plkst.10 līdz 14 - pie tirdzniecības centra "Mols".