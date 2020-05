Gribēju tikai labāk: biežākās kļūdas telpaugu kopšanā

Iekaltēts augs varbūt zaudēs savu glīto izskatu, taču izdzīvos. Bet pārlaistītam augam tiek sabojātas saknes, ko uzreiz nepamanīsiet. Pēc divām vai trim nedēļām lapu gali nobrūnē. Cilvēkam, to redzot, dabiska reakcija ir palaistīt vēl, jo šķiet, ka augs cieš no sausuma. Taču tas situāciju tikai pasliktina. Kad augs sāk sanīkt pavisam, ir jau par vēlu, jo saknes ir aizgājušas bojā,” stāsta augu speciāliste Līna Spure.

Tāpat gandrīz visi augi ir jālaista no apakšas, lejot ūdeni traukā, kurā ievietots pods, no kura tie var pamazām uzsūkt tik daudz mitruma, cik nepieciešams.

Ko darīt, ja tomēr augs ir pārlaistīts? Ja puķei lapu gali metas dzelteni vai brūni, vislabāk to izņemt no augsnes, vizuāli pārbaudīt un aptaustīt saknes, mīkstās, bojātās daļas nogriezt un apstrādāt griezuma vietas ar aktivēto ogli, saberžot tableti pulverī. Pēc tam augs ir gatavs stādīšanai jaunā, svaigā augsnē, kur tas būs pasargāts no baktērijām.