Lai dārzs zaļotu un zeltu: kā izvēlēties stādus, kas nepievils

Kurš dārznieks gan nav piedzīvojis situāciju, kad stādi jau iegādāti, bet dobes vēl nav? Lai nenomocītu stādus mānīgi drošajos podiņos, eksperte tomēr iesaka ar ilgstošu uzglabāšanu tajos neaizrauties. “Tomātu un gurķu stādi parasti ir diezgan lielos podiņos – nedēļu divas var pagaidīt. Galvenais, lai tos neskartu krasas temperatūras svārstības, piemēram, nonākot no silta, apkurināta veikala atvērtā telpā, kur maija naktīs temperatūra nereti noslīd pat līdz nullei. Stādiņi pie vēsāka gaisa jāpieradina pakāpeniski vai arī jātur siltumā un jāgaida, kad arī ārā kļūs siltāks,” iesaka Līna Spure, piebilstot, ka tāds pats princips attiecas arī uz visiem pārējiem augiem. Tāpat ļoti svarīgi nodrošināt pienācīgu mitruma līmeni, jo stādi augot uzsūc ļoti daudz ūdens. Stādus nedrīkst uzreiz novietot zem klajas debess, kur tie maija un jūnija sākuma intensīvajā saulē var ātri apdegt.

skaidro eksperte. “Savukārt krūmi un augļu koki tādā pagaidu variantā var iztikt diezgan ilgu laiku. Ja nestāv atklātā saulē, bet gan pusēnā vai ēnā un tiek rūpīgi laistīti, var dzīvoties podiņā vai maisiņā gandrīz visu vasaru. Tiesa, ar nosacījumu, ka tie šajā podiņā ir audzēti, nevis ielikti, lai transportētu, – tādiem stādiem nereti var būt bojātas saknes, jo tos mēdz visai brutāli izcirst no zemes ar cirvi. Tikko izņemti no augsnes, tie kādu laiku izskatīsies labi, taču tas ir tāpat kā ar grieztajiem ziediem. Vai šādi stādi ieaugs, ir ļoti apšaubāms.”

Tā kā pērkot saknes redzēt nevar, ikvienam var gadīties tādus stādus tomēr nopirkt. Tiem var mēģināt palīdzēt, izņemot no augsnes, nomazgājot, atdalot bojātās sakņu daļas, ļaujot apžūt un apstrādājot ar kādu apsakņošanas līdzekli – veikalā nopērkamu vai no tautas līdzekļu klāsta, piemēram, medu, kas sevišķi iet pie sirds sanīkušām rozēm. Garantijas, ka augs atveseļosies, nav, taču mēģināts nav zaudēts.

“Pirmkārt, nevienu stādu nav ieteicams uzreiz izlikt karstā saulē. Ja tas ir neizbēgami, uz 3–4 dienām, augstākais, uz nedēļu apsedziet stādījumu ar visplānāko agroplēvi, lai stādi pierod pie saules pamazām. Puķu stādiem ir svarīgs pietiekams gaismas daudzums, tomēr stādīšanai piemērotāka būs mākoņaina diena bez saules un lietus. Karstumā to darīt nav ieteicams – stādītājam pašam varbūt arī patiks, bet puķēm gan ne,” brīdina augu speciāliste Līna Spure.

Tāpat nedrīkst aizmirst par laistīšanu. Pareizā secība būtu piepildīt izrakto bedri ar ūdeni, lai augsni kārtīgi samitrinātu, tad – ar kūdru vai speciālo augsni (augiem, kam vajadzīga skāba augsne, īpašs mēslojums vai augsne uz biohumusa bāzes), pēc tam iestādīt augu un to vēlreiz aplaistīt. “Ja augs labi sadzīvo ar mulču, to arī uzreiz var likt virsū, jo tā pasargā stādu no pārkaršanas un straujas ūdens iztvaikošanas, turklāt dekoratīvi izskatās,” saka speciāliste.