Abavā un Pāces upē pieķerti maluzvejnieki ar brangu nēģu lomu

Ceturtdien īsi pirms pusnakts likumsargi pamanīja, ka no neliela ceļa, kas ved uz īpaši aizsargājamu teritoriju "Abavas senleja", izbrauc kāda automašīna. Policisti apturēja automašīnas vadītāju. Redzot, ka gan transportlīdzekļa vadītājs, gan pasažieri ir ģērbti zvejas tērpos, likumsargi aicināja uzrādīt transportlīdzekļa bagāžas nodalījuma saturu. Bagāžas nodalījumā atradās 19 nelegāli noķerti nēģi un zivju duramā dakša.

Automašīnā kopumā atradās trīs personas, no kurām viens atzinās, ka visus 19 nēģus esot noķēruši ar rokām Abavas upē. Kopējais videi nodarītais kaitējuma apmērs ir 760 eiro.

Pēc neilga laika policija saņēma no Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem lūgumu palīdzēt. Viņi ziņoja, ka dabas liegumā "Pāces pļavas" pie Pāces upes pamanīti maluzvejnieki. Kad likumsargi ieradās notikuma vietā, maluzvejnieki ar mopēdu mēģināja bēgt, taču brīdi vēlāk personas apturētas.

Šādas pārbaudes gan no Valsts policijas, gan no Dabas aizsardzības pārvaldes notiek regulāri.

Policija atgādina, ka no 1.februāra līdz 31.jūlijam Braslā, Gaujā, Irbē, Lielupē, Sakā, Salacā, Svētupē, Užavā un Ventā aizliegta nēģu zveja. Pārējās upēs, kurās atļauta nēģu zveja, lieguma darbības termiņš ir no 1.februāra līdz 31.oktobrim. Daugavā nēģu zvejas liegums ir spēkā no 1.maija līdz 31.jūlijam.