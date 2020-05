Stiliste Indra Salceviča iesaka, kā atbrīvot vietu skapī

Sedziņas ēdienu apklāšanai. Lielākas un mazākas, šaurākas un platākas sedziņas lieliski noderēs, lai apsegtu produktus, kas ļaus tiem ilgāk saglabāt siltumu. Tāpat šādas sedziņas-maisiņi lieliski noderēs arī termosiem. Audums atšķirībā no trauka vāka neļaus produktam norasot un kļūt mitram.

Lupatu tehnikas jeb pečvorka (patchwork) segas. Ja tev patīk daudz sīku detaļu un laikietilpīgs darbs, vari pagatavot segu, izmantojot tehniku “lupatu pie lupatas”. No daudziem dažādiem auduma gabaliņiem iespējams izveidot segas ar košiem rakstiem un pat zīmējumiem. Šāda nodarbe varētu būt aktuāla topošajām māmiņām, kuras, gaidot savu mazulīti, pašas ar mīlestību var izveidot bērniņam unikālu sedziņu.

Nodošana tekstila konteineros. Ja nekas no minētā tevi tomēr neaizrauj vai arī nevēlies neko no tā darīt, tā vietā, lai nevajadzīgo apģērbu izmestu miskastē, nodod to speciālajos konteineros, kurus var atrast apģērbu veikalos un citur.